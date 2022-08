Mostre: Toscani e 'Photos!' prorogano al 2 ottobre a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 30 AGO - Prorogano fino al 2 ottobre (inizialmente la chiusura era prevista il 4 settembre) le mostre 'Oliviero Toscani. 80 anni da situazionista' e 'Photos! I capolavori della Collezione Juliàn Castilla', a Palazzo Albergati di Bologna.

La carriera di Toscani è ripercorsa con oltre cento fotografie che mettono in scena la sua potenza creativa e la carriera attraverso immagini più e meno note. Tra i lavori in mostra il famoso manifesto Jesus Jeans 'Chi mi ama mi segua', Bacio tra prete e suora del 1992, i Tre Cuori White/Black/Yellow del 1996, No-Anorexia del 2007 e molti altri, ma anche le immagini realizzate per la moda (da Donna Jordan a Claudia Schiffer, fino a quelle di Monica Bellucci) e quelle del periodo della sua formazione alla Kunstgewerbeschule di Zurigo. In esposizione anche decine di ritratti che hanno "cambiato il mondo", come Mick Jagger, Lou Reed, Carmelo Bene, Federico Fellini e i grandi protagonisti della cultura dagli anni '70 in poi. Una sala è dedicata al progetto 'Razza Umana', con il quale Toscani ha solcato centinaia di piazze in tutto il mondo per fotografare chiunque lo desiderasse, dando vita al più grande archivio fotografico esistente sulle differenze morfologiche e sociali dell'umanità, con oltre diecimila ritratti.

'Photos!' è invece un accostamento di oltre 70 opere di maestri spagnoli e internazionali: Stieglizt, Man Ray, Cartier-Bresson, Vivian Meier, Capa, Kertèsz, Korda e Doisneau, nonché fotografi spagnoli come Saura, Masats, Maspons, Muñoz, García Rodero o Madoz sono i protagonisti di un viaggio nella storia della fotografia. Considerata una delle collezioni private più importanti d'Europa, appartenente a Julián Castilla, collezionista d'arte spagnolo, copre più di un secolo di arte fotografica, dalla nascita della fotografia moderna all'inizio del XX secolo a quella attuale del XXI secolo. Una narrazione che, passando per la creazione dell'Agenzia Magnum e lo sviluppo del fotoreportage, dall'evoluzione della fotografia di moda al racconto del presente, si confronta oggi con le sfide contemporanee nell'era digitale. (ANSA).