Covid: 1.300 nuovi casi in E-R e sette morti

Sono poco più di 1.300 (1.307) i nuovi casi di Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna con 13.813 tamponi. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 33 (+1) quelli negli altri reparti Covid sono 1.054 (-26).

I contagi attivi sono 25.632 (-209), il 95,8% in isolamento a casa. I guariti sono 1.509 in più e si registrano sette morti, il più giovane un 68enne di Bologna.