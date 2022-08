Arte: si sblocca maxi-tela ferma per restauro da 50 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 30 AGO - Era fermo nei laboratori di restauro da 50 anni. Ora, con una partnership tra Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna e Ministero della Cultura - potrà riprendere vita la 'maxi tela' (circa 36 metri quadrati) di Giuseppe Avanzi (1645-1718), dal titolo 'L'apparizione della Beata Vergine e San Pietro ai compagni di San Brunone' (olio su tela, 1695 circa), che è in attesa di essere recuperata e ricollocata in Certosa dai tempi dei bombardamenti su Ferrara del 28 gennaio 1944. La tela misura 9 metri e 30 centimetri per 4 metri e 25 di altezza.

L'Amministrazione, con delibera di giunta, ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna che si impegna a uno stanziamento di 60mila euro. In base all'intesa, il Comune di Ferrara sosterrà invece i costi aggiuntivi (l'intero progetto redatto in conformità alle prescrizioni della Soprintendenza è stimato in circa 97.500 euro) per portare a termine il restauro e realizzare - in squadra - "interventi di studio, documentazione delle attività, comunicazione e valorizzazione dell'opera". (ANSA).