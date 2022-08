Aggredisce la moglie e le rompe il parabrezza dell'auto

(ANSA) - BOLOGNA, 30 AGO - I carabinieri di Castiglione dei Pepoli, sull'Appennino bolognese, hanno arrestato un cinquantenne di origine romena per maltrattamenti alla moglie, una connazionale di 40 anni. L'uomo l'avrebbe aggredita perché lei si era rifiutata di uscire per andare a fare una passeggiata con lui e, dopo averla presa a pugni, l'ha inseguita in strada e colpito anche il parabrezza dell'auto dove la donna si era rifugiata.

E' successo l'altra notte e ad allertare il 112 sono stati alcuni cittadini, allarmati perché un uomo stava prendendo a pugni un veicolo, al cui interno c'era una donna molto spaventata. All'arrivo dei militari, il cinquantenne ha anche opposto resistenza, poi è stato allontanato per consentire alla donna di uscire dall'auto ed essere assistita. I carabinieri hanno poi ricostruito l'antefatto: dopo l'aggressione in casa, l'uomo l'aveva inseguita per continuare a picchiarla e vedendola entrare in macchina, aveva tentato di estrarla dal veicolo infrangendo il parabrezza. La donna ha riferito di essere vittima di percosse e violenze psicologiche da parte del marito da una ventina di anni, ma non lo ha ancora denunciato. L'uomo risponderà dei reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza a un pubblico ufficiale e danneggiamento. (ANSA).