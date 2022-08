Uccisa a Bologna: mercoledì sera fiaccolata anti violenza

(ANSA) - BOLOGNA, 29 AGO - Mercoledì sera 31 agosto a Bologna è organizzata una fiaccolata contro la violenza sulle donne, dopo il femminicidio di Alessandra Matteuzzi, assassinata a martellate il 23 agosto dal fidanzato. "Vi invito a partecipare in tanti questo mercoledì 31 agosto alla fiaccolata per dire No alla Violenza contro le donne. Saremo accanto alla rete delle donne di Bologna, promotrici della fiaccolata, per ricordare Alessandra Matteuzzi e tutte le donne vittime di violenza", scrive il sindaco Matteo Lepore.

Sì parte alle ore 21 da piazza Liber Paradisus, davanti agli uffici del Comune e si attraverserà il Quartiere Navile.

"Manifestiamo il nostro impegno contro la violenza, nelle sue tante forme. Impegniamoci per un cambiamento concreto della società e delle istituzioni. Lavoriamo insieme per una città sicura di giorno e di notte, per tutte e tutti", aggiunge Lepore. "La violenza maschile contro le donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace nonché una palese violazione dei diritti umani. La violenza contro le donne viola, indebolisce e vanifica il godimento da parte delle donne dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali", si legge nel volantino dell'iniziativa. (ANSA).