Modena rende omaggio a Pavarotti a 15 anni dalla scomparsa

Modena rende omaggio a Luciano Pavarotti, nel quindicesimo anniversario della scomparsa, con una serie di manifestazioni promosse nell'ambito di Modena Città del Belcanto a pochi giorni dal riconoscimento internazionale tributato a Los Angeles con la stella del Maestro posata sulla Walk of Fame di Hollywood.

L'appuntamento clou sarà martedì 6, quando la Fondazione Luciano Pavarotti, in collaborazione con il Comune e con il sostegno della Fondazione di Modena, presenterà un evento dedicato alla memoria del Maestro nel giorno in cui si ricorda l'anniversario della scomparsa: verrà offerta alla cittadinanza una rappresentazione di 'Rigoletto' al Teatro Comunale Pavarotti-Freni.

Il capolavoro di Giuseppe Verdi verrà rappresentato in una nuova produzione, per la prima volta dopo il debutto al Teatro Duse di Bologna la scorsa primavera, con la partecipazione dell'Orchestra Senzaspine diretta da Matteo Parmeggiani e con la regia di Giovanni Dispenza. Nei ruoli principali del cast Scilla Cristiano, soprano bolognese di fama internazionale, il baritono Alessio Verna nel ruolo di Rigoletto e, nel ruolo che fu di Pavarotti, Giuseppe Infantino, allievo di Raina Kabaivanska.

(ANSA).