Maltempo: E-R stanzia il primo milione per il Ferrarese

(ANSA) - BOLOGNA, 29 AGO - La giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato lo stanziamento del primo milione per i danni causati dal maltempo del 17, 18 e 19 agosto.

La somma è stata suddivisa, in particolare, tra i Comuni di Bondeno, Ferrara e Vigarano Mainarda, nel Ferrarese, e San Felice sul Panaro, nel Modenese: qui, gli intensi temporali, con forti raffiche di vento e tromba d'aria, le violente precipitazioni, la grandine di notevoli dimensioni hanno causato scoperchiamenti di tetti, crolli di strutture, abbattimento di alberi e allagamenti, con danni ingenti al tessuto economico-produttivo e agricolo, al patrimonio, a manufatti e automobili, oltre all'interruzione delle viabilità stradale e ferroviaria e delle linee elettriche, provocando anche l'evacuazione di nuclei familiari.

Nei giorni scorsi, questi Comuni, in accordo tra loro, avevano chiesto alla Regione Emilia-Romagna un intervento finanziario per i danni subiti quale aiuto straordinario per l'immediata ripartenza di un territorio già colpito dieci anni fa dal terremoto.

La fetta più importante, 550mila euro, va al Comune di Bondeno, 250mila a Ferrara, 150 a San Felice e 50 a Vigarano Mainarda, per dare contributi in favore di cittadini e imprese danneggiati.

Venerdì scorso, il presidente della Regione ha firmato e inviato al presidente del Consiglio dei Ministri la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

(ANSA).