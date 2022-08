Tiro a volo: Europei; Mixed Team Fossa, oro Resca-J.Rossi

(ANSA) - LARNACA, 28 AGO - Un altro oro per la nazionale italiana di Fossa olimpica, specialità del tiro a volo, impegnata negli Europei a Cipro. Dopo il successo (con annessa carta per Parigi 2024) di ieri di Silvana Stanco nella gara femminile, oggi è arrivato quello dei bolognesi Daniele Resca e Jessica Rossi, lui di Pieve di Cento e lei di Crevalcore, nella gara di Mixed Team. Peccato soltanto che la gara a coppie miste dei Giochi di Parigi sia quello dello skeet, e non più del Trap come a Tokyo, e che quindi questo successo non valga anche un pass olimpico, ma la gioia degli azzurri, e del loro ct Albano Pera, rimane.

Secondi dopo la fase delle qualificazioni con lo score di 144/150, Resca e Rossi nel 'medal match' per l'oro e l'argento si sono confrontati con i turchi Oguzan Tuzun e Safiye Sariturk Temizdemir: è stato un duello senza storia, dominato dalla coppia italiani con un netto e definitivo 6-0. Bronzo a pari merito per i portoghesi Azevedo-Coelho e per gli slovacchi Varga-Stefecekova.

"Bello, bello - il commento di una Jessica Rossi visibilmente soddisfatta -. Dopo la Green Cup di luglio a Todi, contavamo di poter sparare insieme all'Europeo. Siamo cresciuti insieme e ci alleniamo tutti i giorni insieme, e avevamo capito di saperci sostenere a vicenda. Questo è un ottimo punto di partenza per le prossime gare, perché vado via da Cipro con molta più fiducia di quanta ne avessi quando sono arrivata". "Sono super felice.

Abbiamo fatto una ottima preparazione - è invece il commento di Resca -, siamo arrivati pronti per fare bene e ci siamo davvero meritati questo titolo europeo". (ANSA).