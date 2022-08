Uccisa a Bologna: legali vittima, non commentiamo su Pm e Cc

(ANSA) - BOLOGNA, 27 AGO - "In questi giorni sono state dette molte parole. Al momento noi come avvocati nominati dai familiari di Alessandra non intendiamo rilasciare dichiarazioni in merito all'operato della Procura e dei Carabinieri: ci saranno tempi e modi per fare valutazioni". Lo dicono gli avvocati Chiara Rinaldi e Giampiero Barile, che assistono il nipote e la sorella della donna vittima di femminicidio, assassinata la sera del 24 agosto sotto casa, in via dell'Arcoveggio, dall'ex fidanzato Giovanni Padovani.

Alla richiesta di un commento sulle interviste del procuratore, "conosciamo professionalmente il dottor Amato - proseguono i legali - e possiamo dire che è una persona molto attenta anche al lato umano delle inchieste penali". (ANSA).