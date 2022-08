Vendeva orologi falsi su internet, multati anche acquirenti

(ANSA) - BOLOGNA, 26 AGO - Vendeva orologi falsi, pubblicizzandoli su internet: la guardia di finanza di Faenza (Ravenna) ha scoperto e denunciato alla Procura un uomo di 53 anni che, attraverso il canale di un social network, pubblicizzava e vendeva orologi acquistati in Cina, con noti marchi contraffatti. La Finanza, però, è riuscita a risalire e sanzionare anche gli acquirenti: 127 persone, residenti in varie province d'Italia, che avevano comprato i modelli spendnendo fra i 160 e i 200 euro, che si sono visti recapitare una multa fra i 200 e i 7mila euro.

Dopo che nel luglio scorso la Finanza aveva sequestrato circa 220 orologi e 1.300 articoli tra confenzioni e certificati di garanzia contraffatti e una volta termintata l'indagine della magistratura, la Finanza ha quantificato anche i profitti illeciti, quantificati (almeno per quelli di cui c'è traccia) in 28mila euro, che saranno sottoposti a tassazione. (ANSA).