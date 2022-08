Elezioni: Calenda, in segreto Bonaccini vota terzo polo...

(ANSA) - BOLOGNA, 26 AGO - "Per quello che dice, secondo me nel segreto dell'urna Bonaccini vota terzo polo... E' a favore dei rigassificatori, vuole intervenire sulle infrastrutture, non c'entra niente col Pd e la coalizione Letta-Fratoianni-Bonelli, ve lo dico io...". Il leader di Azione Carlo Calenda ha cominciato con questa battuta il suo intervento a una conferenza stampa convocata a Bologna per presentare le candidature della lista Azione-Iv. (ANSA).