Covid: ancora 1.752 casi in E-R, prosegue calo dei ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 26 AGO - Sono ancora 1.752 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, ma continua a calare il numero dei pazienti ricoverati: sono infatti 28 in terapia intensiva, due in meno di ieri e 1.080 negli altri reparti Covid (-31). Si contano altri otto morti, fra cui un uomo di 62 anni nel Ferrarese. Non ci sono ricoverati in terapia intensiva a Piacenza e a Rimini.

I nuovi casi sono stati individuati sulla base di circa 9mila tamponi. I casi attivi sono 25.813, il 95,9% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere.

