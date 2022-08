A Gianluca Grignani la Targa Mei Speciale 2022

Va al cantautore Gianluca Grignani, in occasione del 25/o anniversario dalla pubblicazione dell'album 'La fabbrica di plastica', la Targa Mei Speciale che sarà consegnata in occasione del prossimo Mei-Meeting etichette indipendenti, in programma dal 30 settembre al 2 ottobre nelle piazze centrali di Faenza (Ravenna).

La più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, prevede tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini, aggiungendo contenuti Extra Mei online, dirette streaming e contenuti esclusivi sul sito e sulle pagine social ufficiali della manifestazione. L'edizione di quest'anno è dedicata a Ivan Graziani, scomparso 25 anni fa. Il riconoscimento a Grignani - si legge nella motivazione - premia "uno dei migliori esempi di rock italiano alternativo fuori dagli schemi tradizionali del pop italiano dell'epoca.

Artista 'non allineato' al mainstream, ha venduto complessivamente circa 5 milioni di dischi e grazie ai suoi lavori, descritti dalla critica come 'fuori dagli schemi', che cercavano strade alternative già nei primi anni della sua carriera, viene considerato uno dei pilastri della musica rock italiana".

La consegna del premio avverrà l'1 ottobre sul Palco Centrale del Mei in Piazza del Popolo a Faenza, in occasione del live dell'artista. (ANSA).