Uccisa a Bologna: fiori davanti al palazzo della vittima

(ANSA) - BOLOGNA, 25 AGO - Mazzi di fiori sono stati portati in mattinata da vicini e conoscenti all'ingresso del palazzo di via dell'Arcoveggio, a Bologna, dove abitava Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, 27 anni, che lei a luglio aveva denunciato per stalking. 'Per la famiglia Matteuzzi' si leggeva nel biglietto che accompagnava uno dei mazzi.

Il piccolo portico dove, martedì sera, è avvenuto l'omicidio è stato nel frattempo ripulito dalle macchie di sangue, rimaste a terra fino a ieri. Manca ancora la panchina sulla quale la donna è stata massacrata, a botte e martellate, e che era stata rimossa dalla polizia subito dopo il fatto. (ANSA).