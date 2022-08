Musica: 'Sun Donato', Vallanzaska aprono festival a Bologna

Negli spazi dedicati a due tra i più originali protagonisti della musica moderna, i Giardini Parker Lennon di Bologna, Collettivo Franco e Mercato Sonato organizzano, dal 26 agosto all'11 settembre, 'Sun Donato', un 'Festival di Quartiere', una rassegna immaginata "come occasione di incontro, possibilità di ascoltare buona musica, ribaltare i tradizionali percorsi che dalla periferia portano al centro".

Andrà in scena un 'Oceano di Suoni', tra elettronica, jazz e pista da ballo, con alcuni tra i talenti più rappresentativi di una ondata nazionale che mescola i linguaggi, li fa dialogare, li sovrappone. Due palchi ospiteranno concerti, dj set, circo, danza, laboratori, fanzine e autoproduzioni. Ci saranno workshop di arte terapia, mercatini nei fine settimana, una edicola, quattro stand di street food e la possibilità di fare aperitivo nel parco. Inaugurazione il 26 con il concerto dei Vallanzaska, che proprio a 'Sun Donato' festeggeranno una carriera lunga 30 anni, un omaggio alla storia dello ska che, dalle origini giamaicane, il gruppo ha portato in Italia dimostrando quanto quei ritmi caraibici potessero perfettamente fare da contrappunto a testi nella nostra lingua.

Tra i tanti appuntamenti, sempre a ingresso gratuito, quelli dedicati alla via italiana all'elettronica, con il live il 2 settembre di Bruno Belissimo, stretto collaboratore di personalità come Fra Quintale, Colapesce e Francesca Michielin, che porta il suo spettacolo "dove i suoni di synth analogici si intrecciano al potere psichedelico dei visual". Si prosegue il 3 con una 'leggenda' dell'hip hop, il dj e produttore Bassi Maestro, con un set a base di rarità in vinile, tra funk, soul e disco che faranno dei Giardini Parker Lennon l'ambientazione perfetta per un 'block party', le feste americane di quartiere che ebbero grande influenza sull'emergere del rap, della disco e dell'hip-hop. Martedì 6 settembre, poi, omaggio a Charlie Parker e John Lennon con il pianoforte di Pietro Beltrani. (ANSA).