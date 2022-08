Antonello Salis apre il 30 agosto festival jazz Anzola

Il concerto di Antonello Salis - pianista fisarmonicista e compositore - aprirà il 30 agosto in piazza Grimandi ad Anzola Emilia, l'8/a edizione del festival Jazz dell'area metropolitana di Bologna, promosso da Comune, Pro loco e jazz club Gualdi nell'ambito di Bologna Estate.

Il 6 settembre si esibirà la cantante Shawnn Monteiro, capace di improvvisare anche in ambito blues e che divide l'attività concertistica con quella di docente a New York del prestigioso Berklee College. Il 13 in arrivo Michel Godard uno dei pochi specialisti in ambito jazz del basso tuba, con cui offre un repertorio - dalla musica barocca al jazz - che ha proposto collaborando con nomi di primo piano come Michel Portal e Louis Sclavis. Il 20 suonerà la band '110' formata da musicisti che si sono laureati con il massimo dei voti al conservatorio (Marcello Molinari, Claudio Vignali, Giannicola Spezzigu, Andrea Ferrario) a cui si aggiungerà il chitarrista Giampiero Martirani, noto anche per i concerti con Mia Martini, Lucio Dalla e Iskra Menarini, oltre ad essere solista nell'orchestra Arturo Toscanini. Il 27 il sassofonista Daniele Faziani dirigerà la Sax-Bo, composta da studenti del conservatorio di Bologna.

Appuntamento di chiusura il 4 ottobre con i Tribalia (Rachele Amore e Giuseppe Ferro voci, Sabrina Bisanti pianoforte, Davide La Rosa e Matteo Gurrieri chitarre, Gianfilippo Invincibile batteria), vincitori del concorso Mister Jazz 2022. E' un collettivo che si dedica sperimentazione e all'improvvisazione creativa, non solo musicale, sviluppata con il contatto con ogni forma d'arte. Per info: anzolajazzclub.it. (ANSA).