Droga: spaccio in Romagna, 13 misure cautelari

Dalle prime ore della mattinata è in corso, nei territori delle province di Ravenna e Forlì-Cesena, una operazione antidroga condotta dalla compagnia Carabinieri di Cervia-Milano Marittima.

I militari stanno eseguendo 13 misure cautelari emesse dal Gip di Ravenna a seguito di un'articolata attività investigativa condotta dal nucleo operativo e radiomobile, tesa a smantellare una rete di spaccio. Per nove persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere. (ANSA).