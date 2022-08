Droga: 13 kg di hascisc, due arresti a Ferrara della Polizia

Gli agenti delle Volanti della Questura di Ferrara, insieme alla Squadra mobile, hanno arrestato due spacciatori, un uomo ed una donna stranieri, trovati in possesso di un ingente quantitativo di droga. I due occupavano una stanza in una struttura ricettiva cittadina, all'interno della quale è stato trovato un borsone in tela con 10,5 kg di hascisc, suddivisi in 21 confezioni da 500 grammi ciascuna, oltre ad alcuni grammi di cocaina ed un bilancino di precisione.

La perquisizione è stata estesa a una vettura di grossa cilindrata con targa estera in uso ai due dove sono stati trovati, nascosti, altri 3,5 kg di hascisc, in sette confezioni sottovuoto da 500 grammi. Come disposto dal pm di turno i due sono stati portati nelle carceri di Ferrara e Bologna. (ANSA).