Covid: oltre duemila casi in E-R, diminuiscono i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 24 AGO - Oltre duemila nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore. Mentre continuano a calare i ricoveri si contano ancora 11 morti: fra loro anche una donna di 36 anni, con patologie pregresse, morta nel Bolognese.

Su quasi 12mila tamponi, sono stati trovati 2.172 casi. I casi attivi sono 27mila, il 95,7% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 31 pazienti, uno in meno di ieri, mentre negli altri reparti Covid sono 1.142, 28 in meno di ieri. (ANSA).