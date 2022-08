Covid: quasi 1.500 casi in E-R, crescono i ricoverati

(ANSA) - BOLOGNA, 23 AGO - Quasi 1.500 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, 1.498 su 12.799 tamponi.

Tornano a crescere i ricoveri: quattro in più nelle terapie intensive (32), 13 in più negli altri reparti Covid e in lieve ascesa sono anche i contagi attivi (26.419, +62), il 95,4% in isolamento con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti segnalati nel bollettino della Regione sono 1.414 in più e si registrano ben 22 morti, tra cui un 53enne del Piacentino con gravi patologie pregresse. Alcuni decessi risalgono ai giorni scorsi. (ANSA).