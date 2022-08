Riprendono le corse dello storico Treno di Dante

Riprendono dopo la pausa estiva i viaggi nei weekend con il Treno di Dante (www.iltrenodidante.it), tra Firenze e Ravenna: 136 km a bordo del 'Centoporte', un treno storico messo a disposizione dalla Fondazione Fs Italiane, che viaggia sulla linea ferroviaria Faentina, la prima in Italia ad attraversare gli Appennini, toccando le terre percorse del Sommo Poeta nel suo esilio con soste nei borghi più belli lungo il percorso. Prima corsa sabato 27 agosto, per finire il 2022 con una corsa straordinaria martedì primo novembre.

A settembre e ottobre anche tanti appuntamenti tra Romagna e Toscana a bordo dello storico convoglio, tra i quali la possibilità di visitare il 2 e il 3 settembre Argillà, il Festival Internazionale della Ceramica di Faenza (Ravenna) che ogni due anni prende vita con eventi e dimostrazioni artigianali. L'11 settembre le celebrazioni dei 701 anni dalla morte del Sommo Poeta sono suggellate dall'incontro tra Ravenna e Firenze, con quest'ultima che offre l'olio per la lampada votiva presente nella tomba sita nel capoluogo romagnolo.

A ottobre doppio appuntamento con la Sagra del Marron buono di Marradi (Firenze) le domeniche 9 e 30 alla scoperta di questo caratteristico borgo dell'Appennino Tosco-Romagnolo con anche la possibilità di visitare le vicine località di Brisighella o Faenza.

I viaggiatori saranno accompagnati lungo la tratta ferroviaria da un assistente di viaggio che li accompagnerà nella loro esperienza narrando la storia dei luoghi toccati durante l'esilio dell'Alighieri e che più ne influenzarono l'esistenza e l'opera. (ANSA).