Covid: quasi 1.200 casi e 11 morti in Emilia-Romagna

Sono 1.185 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna con 4.176 tamponi. Cala il numero dei ricoverati nelle terapie intensive (29, -4), mentre cresce quello degli altri reparti Covid (1.159, +25). I casi attivi scendono a 26.360 (-1.112), il 95,5% dei quali in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

I guariti sono 2.286 in più di ieri e si contano altri 11 morti in regione, dai 76 ai 99 anni. (ANSA).