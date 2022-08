Blitz in ex caserma a Bologna, trovati 17 kg marijuana

(ANSA) - BOLOGNA, 20 AGO - Circa 17 chili di marijuana sono stati trovati durante un controllo di polizia nella ex caserma Stamoto di Bologna, una vasta area fra viale Felsina e via Massarenti, da anni in stato di abbandono. La scoperta è stata fatta ieri pomeriggio, durante uno dei periodici servizi di controllo del territorio che ha visto impiegati tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Polizia ed equipaggi e unità cinofile deli vigili urbani.

E' stato, in particolare, il fiuto del cane Grey della Polizia Locale a indirizzare gli agenti lungo un vialetto d'accesso alla caserma, in un'area dismessa adiacente alla struttura. Lì, nascosti sotto un telo scuro, sono stati trovati alcuni voluminosi sacchi di plastica contenenti piante e foglie di marijuana, per un totale di 17 kg. Lo stupefacente, posto sotto sequestro a carico di ignoti, una volta lavorato e introdotte sul mercato avrebbe reso secondo la polizia intorno ai cinquanta mila euro. (ANSA).