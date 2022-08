Covid: E-R, 1.420 nuovi casi, ricoveri stabili in intensive

Sono 1.420 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su quasi 16mila tamponi delle ultime 24 ore. Dati che comprendono anche quelli dell'Ausl di Reggio Emilia non acquisiti ieri - come comunicato - per un problema tecnico. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive, con 40 pazienti, mentre negli altri reparti Covid ci sono 1.258 persone (31 in meno da ieri). Il bollettino della Regione indica altri 17 morti, alcuni relativi ai giorni scorsi.

Complessivamente i casi attivi di infezione ad oggi sono 29.870, il 95,6% dei quali in isolamento a casa.