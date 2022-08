Biglia dedicata a Pantani sfregiata da vandali a Cesenatico

(ANSA) - BOLOGNA, 15 AGO - Uno sfregio alla memoria di Marco Pantani. Nella sua Cesenatico - in piazza Andrea Costa, davanti al Grand Hotel - alcuni vandali hanno danneggiato una delle due grandi biglie dedicate al Pirata: quella di colore giallo a ricordo della sua vittoria al Tour de France nel 1998, fatta cadere dal suo piedistallo mentre è rimasta intatta l'altra, di colore rosa, a celebrare, invece, il successo al Giro d'Italia avvenuto nello stesso anno. Nella zona è installato un sistema di telecamere ma, al momento, non ci sono indicazioni sugli autori del gesto che non ha mancato di sollevare lo sdegno cittadino anche sui social dove non mancano le reazioni amareggiate.

Della vicenda, spiega il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, raggiunto al telefono, "ho già parlato con il nostro comandante della Polizia Locale ma ancora non hanno grandi elementi. L'episodio - spiega - potrebbe non risalire alla scorsa notte: del fatto ci si è accorti questa mattina ma probabilmente è più vecchio della scorsa serata. Può anche essere successo la sera prima". Gli uomini della Polizia Locale, aggiunge, "non sono certi ancora, stanno controllando i vari video però ancora non mi hanno dato informazioni al riguardo".

Nella zona, argomenta ancora il sindaco della città romagnola, "le telecamere le abbiamo installate ormai da un paio di anni: non era mai accaduto nulla. Purtroppo il periodo di Ferragosto porta anche episodi di questo genere. Fino adesso non abbiamo avuto grandi problemi: questa probabilmente è stata una bravata, non sappiamo ancora da parte di chi".

Quello che è certo, prosegue Gozzoli, "è che si tratta di un gesto molto triste verso il ricordo di una persona che per noi è importantissima" come Marco Pantani. "Abbiamo una statua a lui dedicata in un altra piazza che non è stata oggetto di atti vandalici. Non ci aspettavamo mai che succedesse una cosa del genere - conclude il sindaco di Cesenatico -: il periodo di Ferragosto porta tanta gente qua, magari porta anche qualcuno che pensa di divertirsi facendo queste cose". (ANSA).