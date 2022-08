Covid: 1.610 nuovi casi in E-R, oltre 3.200 guariti

(ANSA) - BOLOGNA, 14 AGO - Sono 1.610, a fronte di 8.178 tamponi eseguiti, i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna dove si segnala un lievissimo rialzo dei ricoveri in terapia intensiva, cresciuti di 2 unità a quota 36 e quelli negli altri reparti Covid, cresciuti di 4 unità a quota 1.240. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 33.689 - 1.671 in meno rispetto a ieri -: il 96,2% in isolamento a casa con sintomi lievi o privo di sintomi. Le persone guarite sono 3.275 in più di ieri e raggiungono quota 1.743.432 mentre si registrano 6 decessi tra cui quello di un 65enne nel Modenese.

In totale, dall'inizio dell'epidemia, le morti in regione sono state 17.722. (ANSA).