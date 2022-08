Trasporti: E-R, a luglio 3mln passeggeri su treni regionali

Sono oltre 3 milioni e 200mila i passeggeri che a luglio hanno utilizzato i treni regionali di Trenitalia Tper, il 10% in più delle presenze registrate nello stesso mese del 2019, ultima estate prima della pandemia. Nella top ten delle destinazioni tante località di mare - a partire da Rimini, Riccione e Cervia Milano Marittima - ma anche Ferrara, Modena e Ravenna - patrimonio dell'umanità Unesco - insieme a Bologna, Parma e Reggio Emilia.

In crescita anche i viaggi verso destinazioni punto di partenza per forme di turismo che, abbinando il treno al trekking o alla bicicletta, offrono nuove opportunità di scoperta del territorio. Sono oltre 1.500 i posti bici sui treni regionali estivi di Trenitalia Tper e sui nuovi treni Rock e Pop sono disponibili postazioni per la ricarica di quelle elettriche.

Questo fine settimana, inoltre, entrerà in servizio il terzo di quattro maxi Rock destinati all'Emilia-Romagna, parte di un totale di 11 treni che la società ha acquistato direttamente grazie al co-finanziamento della Regione Emilia-Romagna. Oltre 1.500 le persone che può trasportare, una capienza che lo rende idoneo alle tratte Milano/Piacenza - Bologna - Pesaro/Ancona. Il quarto maxi Rock sarà consegnato dopo l'estate.