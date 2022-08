'Not Film Fest', cento proiezioni a Santarcangelo

(ANSA) - BOLOGNA, 12 AGO - L'attrice Rebecca Coco Edogamhe, il cantautore e attore Lodo Guenzi, il regista Ludovico di Martino, l'attrice Jenny De Nucci, il regista canadese Gavin Michael Booth, l'attrice inglese Greta Bellamacina, l'attrice Greta Ferro: sono gli ospiti del 'Not Film Fest', festival di cinema indipendente internazionale in programma dal 23 al 28 agosto a Santarcangelo di Romagna (Rimini). Il programma include cento proiezioni (di cui 92 anteprime), tra lungometraggi, cortometraggi, documentari, film musicali e fashion film, provenienti da 39 Paesi e selezionati tra le oltre mille candidature ricevute.

'Make Cinema Indie Again' è da sempre il motto della manifestazione che, sotto la direzione artistica di Alizé Latini e Giovanni Labadessa, si presenta come una 'Sundance' italiana dove poter scoprire il grande cinema indipendente di domani.

Nato nel 2018, 'Nòt Film Fest' propone un progetto - spiegano gli organizzatori - "capace di creare una nuova dimensione comunitaria, diffondere valori e valorizzare il territorio, attraendo a Santarcangelo svariati partner culturali internazionali e nazionali tra festival, fondazioni cinematografiche, università e ambasciate provenienti da Europa, Asia e Stati Uniti, oltre alle centinaia di filmmakers in arrivo da tutto il mondo". (ANSA).