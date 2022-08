Finanza: generale Carlo Levanti nuovo comandante a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 AGO - Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Bologna. Con una cerimonia, presieduta dal comandante regionale Emilia-Romagna Generale di Divisione Ivano Maccani, è avvenuto il passaggio di consegna tra i generali di brigata Gianluca Filippi e Carlo Levanti. Filippi, che viene trasferito a Roma per la frequenza del corso all'Istituto alti studi per la difesa, ha guidato le fiamme gialle bolognesi per tre anni, conseguendo importanti risultati investigativi.

Levanti, che gli subentra, ha 50 anni e nel corso della carriera ha ricoperto diversi incarichi di comando, operativi e addestrativi, tra i quali quelli dei Nuclei di Polizia economico-finanziaria di Verona e di Firenze. Ha inoltre svolto incarichi di staff, nei ruoli di capo sezione e di capo ufficio, presso il primo reparto "Personale" e il sesto reparto "Affari giuridici e legislativi" del Comando generale del corpo. Ha inoltre frequentato il corso superiore di polizia tributaria e la 73/a sessione di studio dell'Istituto alti studi della difesa. (ANSA).