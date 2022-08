Cade in cantiere da 3 metri e sbatte capo, grave piastrellista

(ANSA) - BOLOGNA, 08 AGO - E' ricoverato all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena - dove, a quanto appreso, si trova in pericolo di vita a causa di un trauma cranico e una emorragia cerebrale - un piastrellista 46enne di Mesola, nel Ferrarese, rimasto ferito in un cantiere edile aperto in via Trieste a Codigoro per lavori di ristrutturazione in una casa. Intorno alle 9.15 - per cause ancora da accertare - l'uomo, mentre si stava occupando della pavimentazione di un terrazzo, è caduto al suolo da una altezza di circa tre metri, battendo violentemente il capo. Vista la situazione è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale cesenate dove è ricoverato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Codigoro, insieme agli uomini della Medicina del Lavoro di Comacchio e di Ferrara. L'immobile, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria è stato posto sotto sequestro sono mentre in corso le indagini per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. (ANSA).