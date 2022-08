Covid: in E-R 2.467 nuovi casi, altri sei morti

Sono 2.467 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su oltre 10.500 tamponi nelle ultime 24 ore. Età media dei contagiati 50 anni. I ricoveri nelle terapie intensive sono stabili (43 in totale) mentre negli altri reparti Covid ci sono 1.463 degenti, 23 in più da ieri. Sei i morti segnalati nel bollettino quotidiano. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono complessivamente sul territorio 45.119, di cui il 96,6% in isolamento a casa. La campagna di vaccinazione in Emilia-Romagna è al 94,5% della popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo. Le dosi aggiuntive, tra terze e quarte, sono 2,9 milioni. Le dosi somministrate in totale sono 10,7 milioni. Quanto alle quarte dosi, negli ultimi 25 giorni ne sono state somministrate poco meno di 120mila (118.461).