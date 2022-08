Schianto nel Ravennate con tre morti, arrestata 24enne

È di tre persone morte e altre tre ferite, una grave, il bilancio di un incidente stradale che la scorsa notte poco prima dell'una a Pinarella di Cervia ha coinvolto tre mezzi. Una ragazza di 24 anni, alla guida di una delle auto, è stata arrestata, con tasso alcolemico oltre i limiti.

Le vittime sono una 62enne di Gambettola, nel Cesenate, una 52enne di Lido Adriano e un 39enne di Forlì che viaggiava su uno scooter. Le due donne viaggiavano invece su una Panda ribaltatasi dopo uno scontro frontale su un tratto di rettilineo di via Bollana con una Mercedes. Ferite la terza donna sulla Panda e le due donne che viaggiavano sulla Mercedes, due ragazze di 24 e 25 anni, della provincia di Brescia. Per la 24enne alla guida è scattato l'arresto, in quanto il suo tasso alcolemico rilevato dopo lo schianto è risultato essere circa il doppio di quello consentito per mettersi al volante. L'arresto è stato disposto dalla Pm di turno Cristina D'Aniello, per omicidio plurimo stradale e lesioni stradali aggravate dalla guida in stato di ebbrezza.

Secondo i primi rilievi della polizia locale, l'incidente potrebbe essere stato alimentato da un salto di corsia.

La 24enne si trova ora piantonata in ospedale a Cesena: né lei né l'amica bresciana di 25 anni che le viaggiava accanto, sono in pericolo di vita sebbene abbiano riportato lesioni di una certa entità. Prognosi di 90 giorni per la terza donna ferita - una 55enne ravennate - la quale viaggiava sulla Fiat Panda scontratasi frontalmente con la Mercedes.

"Sono profondamente scosso da questo gravissimo incidente in cui hanno perso la vita tre persone. Le cause e le dinamiche del sinistro al momento sono al vaglio della Polizia Locale di Cervia. Sono vicino ai familiari delle vittime. Colgo l'occasione per sensibilizzare tutti alla massima attenzione sulle strade e al rispetto delle segnaletiche e delle norme stradali". Così il sindaco di Cervia Massimo Medri.

C'è anche una quarta vittima in poche ore sulle strade cervesi: un 78enne travolto da un'auto sul suo scooter tra Pinarella e Tagliata di Cervia.