Porte aperte Clai, visite guidate nella cooperativa

(ANSA) - BOLOGNA, 05 AGO - La tradizionale 'Festa del contadino' promossa da Clai, cooperativa agroalimentare di Sasso Morelli (Bologna) cambia pelle per i 60 anni e nel weekend di sabato 3 e domenica 4 settembre arriva 'Porte aperte', con visite guidate, musica e sport.

"Quando abbiamo riflettuto sull'identità speciale che avrebbe dovuto avere quest'iniziativa - spiega il presidente Clai, Giovanni Bettini -, anche tenendo conto del fatto che il 2022 è l'anno del nostro sessantesimo compleanno, abbiamo subito convenuto tutti su una parola che per noi ha un significato speciale: inclusività. E cosa c'è di più simbolicamente inclusivo e ospitale di una porta spalancata?".

In collaborazione con Emilia-Romagna festival sabato 3 settembre ci sarà il Galà Lirico, a partire dalle ore 21, a Villa La Babina, sede direzionale della coope. Prima del concerto ci sarà la consegna del 'Premio 100% Italiano'.

Il giorno dopo sarà la volta della terza edizione della Corsa campestre, domenica dalle 9.30 con una gara competitiva di 12 chilometri e una 'Passeggiata ecologica' di sette chilometri Nel pomeriggio di domenica, dalle 17 inizieranno le visite guidate al Salumificio di Sasso Morelli e allo storico parco e giardino di Villa La Babina