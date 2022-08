'Scorre-Il festival', un fiume di eventi sulle rive del Po

Concerti (da Max Gazzè ai Nomadi, da Noemi all'Orchestra giovanile Toscanini) e iniziative per ricordare lo scrittore Gianni Celati saranno in cartellone dal 26 agosto all'11 settembre a 'Scorre-Il festival', nei comuni di Sissa Trecasali (Parma), Bondeno (Ferrara) e Boretto (Reggio Emilia), organizzato da Per-Promoter Emilia-Romagna, con il contributo dell'assessorato alla cultura della Regione, l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana e della Fondazione Ater.

La Regione ha sottolineato come il sostegno all'iniziativa appoggi "l'idea di fare cultura nella natura, per corrispondere a una crescente domanda del pubblico conseguente all'epidemia che può favorire un'area geografica tutta da scoprire".

Ad aprire il festival, giunto alla seconda edizione, il 26 agosto saranno I Nomadi, con un concerto a Sissa Trecasali che il 27 ospiterà la band ska-punk Aprés la classe. (ANSA).