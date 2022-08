Il Globo d'oro della Stampa estera alla Cineteca di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 04 AGO - La Cineteca di Bologna sarà insignita di un Globo d'oro. Il Gran Premio della Stampa estera andrà alla fondazione bolognese per l'impegno nella diffusione della cultura italiana attraverso l'arte del cinema. La consegna avverrà a Roma il 4 ottobre.

Il Globo d'oro è un premio cinematografico italiano assegnato con cadenza annuale dai giornalisti della stampa estera accreditata in Italia. Nel 1959 l'Associazione stampa estera in Italia, alla quale facevano riferimento su tutti i critici John Francis Lane, Melton Davis e Klaus Rhüle, volle rendere omaggio al cinema italiano, all'apice della cultura mondiale in quel momento, creando un premio ad hoc sulla scia dei Golden Globe del cinema statunitense. La prima premiazione si tenne nel 1960 e decretò la vittoria del film 'Un maledetto imbroglio' di Pietro Germi. Nel corso degli anni, le categorie del premio vennero ampliate e furono inclusi anche i professionisti del settore, oltre che i film. Nel 1995 venne creato il Premio alla carriera. Ad oggi è considerato fra i tre più importanti premi italiani, insieme ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento.

