Bologna-Appennino tappa madre Festival Turismo Responsabile

(ANSA) - BOLOGNA, 03 AGO - Bologna e Appennino sarà la tappa 'madre' di It.a.Ca'-Migranti e Viaggiatori, Festival del Turismo Responsabile, in programma nei weekend dal 16 settembre al 16 ottobre. Dal venerdì alla domenica nel capoluogo (quartieri Santo Stefano, San Donato, San Vitale, Porto, Saragozza, Navile, Bolognina, Savena, Pilastro) e fuori città (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, San Benedetto Val di Sambro, Castel D'Aiano, Castelluccio) il festival proporrà un calendario di iniziative uniche: dalle performance di danza e forest bathing nei parchi del Pilastro ai trekking nel sentiero degli Dei attraverso piccoli borghi storici e degustazioni di prodotti tipici; dai concerti di musica con aperitivi sociali proposti dai Quartieri bolognesi ai trekking interstellari sul Sentiero dei Pianeti a Monte San Pietro; dai laboratori teatrali di maschere alle parate con danze libere e cori, dove 'l'arte e la natura si riprendono la città'; dai bike tour tra il Reno e il Panaro alle installazioni artistiche di Guy Lindster, passando per un 'extra' It.a.Ca' che propone un 'trekking dell'altro mondo'. Inoltre sono stati creati due progetti frutto di due distinti esperimenti culturali e sociali: 'Sense of Place', frutto della co-creazione tra le associazioni e le persone cieche e ipovedenti (che saranno anche le guide degli itinerari proposti) di quattro itinerari multisensoriali, due da vivere in città e due sull'Appennino; poi, la prima guida "nonturistica" di Bologna, che verrà presentata il 30 settembre alle Serre dei Giardini Margherita, intitolata 'Bologna. Deviazioni inedite raccontate dagli abitanti' e in uscita per la collana editoriale Nonturismo di Ediciclo, a curare il progetto editoriale lo scrittore Wu Ming 2. (ANSA).