Fiere di Parma tra top performer europei, semestre positivo

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - Fiere di Parma chiude il primo semestre con un Ebt consolidato di 5,8 milioni di euro, che contribuisce al raggiungimento di una posizione finanziaria netta positiva e all'azzeramento degli oneri finanziari.

L'Ebitda dell'esercizio dovrebbe superare i 9 milioni di euro a fine anno, proiettando la disponibilità di cassa a oltre 10 milioni di euro, tra le fiere top performer a livello europeo grazie al ritorno ai numeri pre-pandemia degli eventi core, come Cibus, Mercanteinfiera, Salone del Camper, CibusTec - e dell'ospitalità SPS di Messe Frankfurt, ma anche al ritorno degli investimenti a due cifre nel digitale e nella autonomia energetica.

"Stiamo vivendo uno sviluppo straordinario - riferisce Antonio Cellie, ceo di Fiere di Parma - basato sulle competenze distintive di un gruppo dirigente giovanissimo, ma molto preparato e motivato. Le sorprese del 2023 saranno sia Cibus Connect, con nuove date il 29 e 30 marzo, un formato efficiente e nuovi settori, sia il nostro ingresso in eventi 'non fieristici' che completerà il processo di diversificazione voluto dai nostri azionisti e gestito diligentemente dal nostro Cda ormai da 5 anni". (ANSA).