Covid: quasi 2.900 nuovi casi in Emilia-Romagna, 23 i morti

(ANSA) - BOLOGNA, 02 AGO - I nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna sono 2.895 in più su 21.748 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 51 (invariato rispetto a ieri), mentre calano i ricoverati negli altri reparti Covid, 1.669 (-103).

I casi attivi scendono a 53.163 (-1.511), il 96,8% in isolamento a casa. I guariti sono 4.383 in più, mentre rimane alto il numero di decessi: 23, dai 69 ai 97 anni. (ANSA).