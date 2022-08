Violenze sessuali su allievi, direttore artistico non parla

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 45enne coordinatore di un'associazione teatrale di Reggio Emilia, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una decina di allievi tra i 17 e i 22 anni (tra questi, quattro sono ancora minorenni) tra il 2016 e l'estate 2021 come ricostruito dalle indagini coordinate dal Pm Valentina Salvi. L'uomo, arrestato giovedì con ordinanza di custodia cautelare in carcere, si è videocollegato stamattina dal penitenziario di Modena dov'è ristretto, col tribunale di Reggio Emilia per l'interrogatorio di garanzia.

Difeso dagli avvocati Mariasilvia Grisanti ed Ercole Cavarretta, non ha parlato di fronte al gip Dario De Luca. "E' provato, ma è lucido e si difenderà - ha detto la legale al termine dell'udienza - Dispiace solo che sia stata data in pasto alla folla una persona che allo stato attuale è solamente indagata". Nei giorni scorsi, in seguito alla vicenda giudiziaria che lo coinvolge, il 45enne si è dimesso dalla carica di direttore artistico della compagnia da lui fondata.

(ANSA).