Inaugurato a Rimini wi-fi gratuito e veloce sulla costa

(ANSA) - RIMINI, 01 AGO - È stata presentata anche Rimini 'EmiliaRomagnaWiFi', la rete regionale a disposizione di residenti e turisti per la navigazione libera e veloce.

Inaugurati nel pomeriggio i 6 chilometri di lungomare col web per tutti nella zona Rimini Nord. WiFi gratuito, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, senza bisogno di registrazione.

L'intervento, per un investimento di 330mila euro, ha comportato l'installazione lungo il percorso di 90 punti di accesso.

Dopo il battesimo del mese scorso nel tratto Cervia-Milano Marittima, quello di oggi rappresenta il completamento del secondo stralcio del maxipiano regionale per coprire entro il 2024 l'intera Riviera adriatica con una connessione a banda ultra-larga. Un investimento totale di oltre 3,5 milioni di euro da parte della Regione, realizzato dalla società in house Lepida ScpA.

"Un investimento importante, oneroso ma assolutamente necessario", ha commentato il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a margine della presentazione, il quale ha specificato che di tratti ne verranno coperti "altri nel 2023, altri nel 2024". Interventi che "ci permetteranno", ha specificato, "tra due anni di essere la prima regione italiana che avrà tutta la costa" con il wi-fi gratis. "Noi speriamo ovviamente che si venga sul lungomare per parlare tra le persone, per socializzare. Deve essere un luogo di relazione, di incontri. Però da oggi abbiamo anche questa importante infrastrutturazione", ha aggiunto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. "Oggi i riminesi turisti che vengono sul Parco del Mare, sul lungomare qui a Rimini Nord, possono utilizzare gratuitamente una rete estremamente veloce, e questo credo sia un segno dei tempi", ha detto il primo cittadino.

(ANSA).