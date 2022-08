Covid: 2.599 nuovi casi e 18 morti in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 01 AGO - Sono 2.599, a fronte di 7.807 tamponi eseguiti, i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Emilia-Romagna dove restano sostanzialmente stabili a quota 51 - 2 in più di ieri - i pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre crescono di 48 unità a quota 1.772 quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 54.674 - 4.125 in meno rispetto a ieri - : il 96,7% in isolamento a casa con sintomi lievi o provi di sintomi.

I guariti, invece, sono 6.706 in più e arrivano a quota 1.689.596 mentre si registrano, da ieri, 18 decessi tra cui quello di un uomo di 61 anni nel Riminese. In totale, dall'inizio dell'epidemia, le morti in regione sono state 17.521. (ANSA).