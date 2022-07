Incidenti stradali: due mortali, tra Ferrarese e Piacentino

Due incidenti stradali mortali tra la serata di ieri e la notte in Emilia-Romagna, uno a Cento (Ferrara), l'altro a Cisiano di Rivergaro, nella Val Trebbia piacentina.

Verso le 22.45 i carabinieri della Compagnia di Cento sono intervenuti all'incrocio tra via Modena e via Penzale: una Opel Agila ha impattato frontalmente con un furgone Renault Traffic.

Nell'impatto è morto Franco Borghi, pensionato 82enne, mentre la moglie che viaggiava con lui, 72 anni, è rimasta gravemente ferita e portata all'ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni. La conducente del furgone, una 54 enne del modenese, rimaneva ferita ma non in modo grave e trasportata all'ospedale di Cona (Ferrara).

Nel Piacentino invece un'auto guidata da un 56enne è uscita di strada, nella notte, finendo contro alcuni cassonetti. L'uomo è morto sul colpo. E' successo poco prima dell'una. (ANSA).