Covid: 3.200 nuovi casi e 10 morti in Emilia-Romagna

Sono 3.261 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore su 12.823 tamponi. Lo riferisce il bollettino quotidiano della regione. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 49 (+6), negli altri reparti Covid sono 1.724 (+29). I casi attivi sono 58.801 (-2.358), il 97% in isolamento con sintomi lievi. I guariti 5.609 in più e si registrano 10 morti, tutti over 75. (ANSA).