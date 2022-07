Covid: oltre 4.000 contagi in E-R, meno ricoverati

(ANSA) - BOLOGNA, 30 LUG - Altri 4.130 contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna su 16.846 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, mentre si registra un calo dei ricoveri: sei in meno in terapia intensiva (43), nove in meno negli altri reparti Covid (1.695). I casi attivi scendono a 61.160 (-5.172), il 97,2% in isolamento a casa. I guariti sono 9.291 in più e si contano 11 morti, tutti over 75. (ANSA).