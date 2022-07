Tennis: Vicini record, 100 partite in Davis per San Marino

(ANSA) - BAKU, 30 LUG - Nessuno come Domenico Vicini. Il tennista di San Marino, 50 anni e 11 mesi, ha giocato oggi il suo centesimo match in Coppa Davis, stabilendo un primato di longevità sportiva che difficilmente sarà migliorato. Vicini ha giocato la sua centesima partita in Davis scendendo in campo, assieme a un ragazzo che potrebbe essere suo figlio, il 17enne Simone De Luigi, nell'incontro di doppio che la coppia di San Marino ha perso contro l'Islanda, valido per la quarta divisione della competizione che assegna l' 'Insalatiera'. La rappresentativa del Titano ha comunque superato il turno e ora giocherà il play off contro l'Azerbaigian.

Vicini ha debuttato con Sa Marino in Coppa Davis nel 1993, "ma non so quando mi ritirerò - ha detto oggi dopo il match contro gli islandesi- perché giocherò finché ne avrò le forze. Questo record per me è un grande traguardo: è stato un lungo viaggio, ma fin dall'inizio ho viaggiato tanto e vissuto molteplici esperienze. Ecco perché non mollo". (ANSA).