Musica: 'Deejay on stage' con i big in agosto a Riccione

Raf, Lazza, Rkomi, Malika Ayane, Tananai, La Rappresentante di Lista, Donatella Rettore, Ditonellapiaga, Rocco Hunt, Deddy, Francesco Gabbani e Gianni Morandi sono tra gli ospiti di 'Deejay on stage 2022', una serie di appuntamenti e spettacoli a ingresso libero firmati da Radio Deejay in programma dal 4 al 24 agosto nell'arena affacciata sul mare a Riccione (Rimini), in piazzale Roma. Accanto ai big ci saranno gli esordienti che partecipano al contest di Deejay on stage dedicato alla ricerca di nuovi artisti: sono quasi 500 le iscrizioni arrivate da tutta Italia per l'ottava edizione del premio, che permetterà al vincitore di ottenere un mese di rotazione radiofonica del suo brano. Per il primo anno, poi, sarà in diretta tutti i giorni da Riccione anche Radio m2o.

Si parte il 4 con Raf e Ditonellapiaga, si chiude il 24 con Rkomi; tra gli altri appuntamenti in calendario, Donatella Rettore e Malika Ayane il 6; Rocco Hunt il 12; Francesco Gabbani, La Rappresentante di Lista e Gianni Morandi il 18; Tananai il 22, mentre a Ferragosto è in programma uno speciale con i protagonisti di 'Amici' Luigi Strangis, Alex e Deddy.

Inoltre dall'1 al 24 agosto piazzale Roma si trasformerà durante il giorno in una palestra open air grazie a 'Play Deejay'.

"Quest'anno ho voluto scrivere sotto il logo di Deejay 'La Radio di Riccione' perchè credo sia importante ricordarlo", sottolinea il direttore artistico Linus. "È dal 1987, grazie ad Aquafàn, che portiamo in giro il nome di questa città, ed è dal 2000 che ne riempiamo la piazza con gli spettacoli di agosto, che non si sono mai fermati". "Debbo ringraziare Linus - aggiunge la sindaca Daniela Angelini - per le belle proposte fatte. I nomi che saliranno sul palco riccionese sono artisti di alto livello. Una programmazione con tanti ospiti per un'offerta molto ampia che va ad intercettare target diversi: giovani, famiglie, bambini. Sarà una festa lunga un mese per ritornare in piazza nel segno della musica, dello sport e della socialità".

