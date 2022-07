Covid: 5.800 casi e 19 morti in Emilia-Romagna

Sono 5.820 i nuovi positivi in Emilia-Romagna su 21.130 tamponi fatti nelle ultime 24 ore, mentre rimane sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati.

Nelle terapie intensive sono 49 (+1), negli altri reparti Covid 1.704 (+11). Calano i casi attivi: sono 66.332 (-8.745), il 97,4% in isolamento con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti sono 14.546 in più, ma si contano altri 19 morti, tutti over 75.

(ANSA).