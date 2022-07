Covid: 5.996 nuovi casi, calano i ricoveri

Sono 5.996 - a fronte di 20.367 tamponi eseguiti - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna dove crescono di tre unità, a quota 48, i pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre calano di 84 unità, a quota 1.693 quelli ospitati negli altri reparti Covid. I dati, spiega la Regione, comprendono il recupero dei nuovi positivi di Piacenza, Parma e Reggio Emilia non registrati nei giorni scorsi a causa di problemi informatici.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 75.079, 22 in più rispetto a ieri, di cui il 97,7% in isolamento a casa mentre si registrano 22 decessi, alcuni dei giorni scorsi, tra cui quello di un 66enne nel Parmigiano. In totale, dall'inizio dell'epidemia, le morti in regione sono state 17.463. (ANSA).