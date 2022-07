'Pascoli tradotto' da docente università Pennsylvania

Giovanni Pascoli profeta all'estero, in particolare negli States. La testimonianza diretta arriva da Taije Silverman, docente all'università di Pennsylvania, protagonista nel 'Giardino di Casa Pascoli' nella serata di venerdì 29 luglio con 'Pascoli tradotto', accompagnata dall'ensemble del complesso bandistico Amici della musica di San Mauro Pascoli. L'ingresso è libero. Secondo la docente americana, Pascoli è il principale poeta italiano dopo l'età di Leopardi e Manzoni, tanto da assurgere al livello dei simbolisti europei, francesi in primis. Da qui nasce la sua attenzione per l'opera di 'Zvanì', autrice di un'ampia traduzione di testi pascoliani in americano. La serata farà incontrare parole e musiche in un ambiente intriso di poesia come il giardino della sua casa natale, in un inedito racconto del poeta di San Mauro oltreconfine. Nel corso della serata, prima dello spettacolo, Casa Pascoli sarà aperta per le visite al pubblico. Il Giardino della Poesia è una rassegna promossa dal Comune di San Mauro Pascoli e realizzata da Sammauroindustria in collaborazione con l'Accademia Pascoliana, Sillaba e Romagna Banca. (ANSA).