Maltempo: alberi caduti e danni nel Reggiano

Un violento temporale si è abbattuto nella notte, tra le 2 e le 3, su Reggio Emilia e parte della provincia (in particolare val d'Enza e Bassa Reggiana).

Oltre alla pioggia torrenziale (si stimano 23 millimetri circa caduti sul capoluogo), anche forti raffiche di vento. Tuttora impegnati i vigili del fuoco che hanno dovuto far fronte a una quarantina di interventi, tra piccoli e grandi. La maggior parte riguarda alberi o piante cadute come a Santa Vittoria di Gualtieri dove la strada è rimasta bloccata. Diversi rami sono caduti anche su un'abitazione di una casa a Gattatico e nel cortile della scuola 'Dalla Chiesa' in via Rivoluzione d'Ottobre a Reggio Emilia. Sempre in città, un altro albero ha tranciato un cavo dell'elettricità nella frazione di Pieve Modolena.

(ANSA).